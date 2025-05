Época em que era proibido usar sandálias? Ney Matogrosso revela tabu para homens nos anos 60

Gente, fiquei passada com o que me enviaram no grupo das amigas! Estava na hidromassagem, quando vi a notificação no telefone e fui ver qual seria o assunto… Amores, fiquei abismada como as pessoas eram caretas e que usar sandálias era motivo o suficiente para te olharem torto! Se fosse homem então… Ainda bem que os tempos são outros!

Bem, acontece que, em entrevista ao Ambulatório da Moda, o veterano Ney Matogrosso relembrou um tabu inusitado que ditava regra durante os anos 1960 e meados de 1970: homens eram proibidos de usar sandálias.

“Homem só andava assim [de sapatos] o tempo todo. Sapato de couro e amarrado. Aí, quando eu vi [o lançamento das sandálias havaianas], eu disse: ‘Meu Deus do céu, liberaram o pé da gente”, recordou.

O cantor icônico da música popular brasileira confessou que já chegou a ser expulso da casa de um familiar por deixar os pés à mostra ao usar as sandálias.

“Calcei uma sandália havaiana e fui para a casa da minha tia e quando ela me viu, disse assim: ‘Você saia da minha casa agora e nunca mais me volte aqui com o pé de fora!’”, lembrou do caso que é considerado incomum nos dias atuais.

E continuou: “Eu disse: ‘Tá bom!’. Me virei as costas e nunca mais voltei na casa dela. Como é que uma pessoa me fala uma coisa dessas?”, completou.

Gente, imagina se isso não muda? Me dá arrepios só de pensar!