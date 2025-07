Emily Garcia revela gravidez em vídeo emocionante com Victor Igoh

Preparem os lencinhos! A influenciadora Emily Garcia deixou os seguidores em lágrimas na noite de quinta-feira (3/7), ao revelar que está grávida do segundo filho! A novidade chegou em grande estilo: com vídeo na praia, ultrassom, emoção à flor da pele e até narração fofa da enteada Titina, filha de Victor Igoh, namorado de Emily e agora futuro papai.

“Esse amor se fez presente, um amor que é bem-vindo…”, disse Titina no vídeo, que fez todo mundo suspirar!

Mãe do pequeno Miguel, Emily agora vive uma nova fase: a construção da família dos sonhos com Victor. Os dois falaram sobre o milagre da nova vida com uma legenda digna de quadro em porta de maternidade: “Deus nunca plantaria desejos em nossos corações que fossem em vão… Nosso lar vai crescer, nossa Fé se renova e o milagre da vida mais uma vez nos alcança.”

Nos stories, a influenciadora revelou que está com três meses de gestação e mostrou a barriguinha, ainda discreta, mas já cheia de significado. Também exibiu o ultrassom do bebê que vem aí, arrancando corações das redes.

Agora é só aguardar os próximos capítulos dessa nova fase linda da vida de Emily e Victor… E claro, acompanhar tudinho, do chá revelação aos looks de mamãe!