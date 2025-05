Em liberdade, advogado João Neto passa a usar tornozeleira e tem OAB suspensa

Gente, estava fazendo cardio ao ar livre, caminhando pelo bairro do Botafogo até o estúdio de Pilates. Eis que, ao chegar no local exclusivo, uma amiga vem ao meu encontro para me atualizar sobre um caso que nos deixou completamente revoltadas: agressão de um influencer famoso à companheira. Gente, ela me contou que ele foi solto… Sinceramente? Fiquei sem palavras para assimilar tamanho absurdo.

Bem, acontece que, na última terça-feira (13), o advogado e influenciador João Neto teve a liberdade condicional determinada pelo 2º Juizado da Mulher de Maceió. Após deixar o presídio onde esteve por 29 dias, a Justiça exigiu o uso da tornozeleira eletrônica e decretou a suspensão da OAB do jurista.

Famoso pela frase “no coco e no relógio”, advogado está proibido de acessar as redes sociais (Reprodução/Instagram)

Sob monitoramento eletrônico, a rotina do advogado influencer será limitada a ficar na residência, ir ao escritório e comparecer a eventuais compromissos médicos. De acordo com a decisão judicial, João Neto também está proibido de usar as redes sociais até o encerramento do processo em que é réu.

Vale ressaltar que, em abril, João Neto foi preso em flagrante após agredir a ex-namorada, em Maceió.

João Neto foi preso após agredir a ex-companheira (Reprodução/Internet)

Segundo a CNN, a delegada que conduz o caso, Ana Luiza Nogueira, revelou que, além das agressões anteriores, a ex-companheira do influencer vivenciava violências psicológicas constantes, no decorrer dos dois anos de união estável com o advogado.

“Ela relata que o relacionamento era abusivo, que ele sempre teve um comportamento agressivo, porém não chegou a registrar um boletim de ocorrência anteriormente”, reforçou a delegada, responsável pelo processo, à CNN Brasil.

Até o momento, não há previsão de quando o caso de lesão corporal será julgado nos tribunais.