Em Israel, prefeito de BH se abriga em bunker após ataques com drones ao Irã; veja imagens

Gente, estava preparando alguns cookies de aveia com gotas de chocolate 70% para adoçar minha tarde sem culpa de ganhos calóricos. Eis que ao deixar a massa no forno aquecido previamente, recebi um vídeo onde um prefeito mineiro surge assustado em um abrigo contra guerras no Oriente Médio… Amores, que situação aterrorizante!

Acontece que, o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), precisou se refugiar em um bunker na cidade de Kfar Saba, em Israel, após ataques massivos das Forças de Defesa Israelenses ao território iraniano, na madrugada desta sexta-feira (13).

“Tocou a sirene, coloquei a primeira roupa que tinha, peguei o passaporte apenas. […] No que a gente estava vindo [para o bunker] tocou um alerta no celular. Um alerta muito alto, muito mais que um despertador, e vibrava o celular, mandando a gente procurar imediatamente um bunker”, contou o político.

O prefeito mostrou como é o bunker por dentro

O parlamentar desembarcou em Israel no último domingo (8), como um dos convidados políticos do governo israelense que deve apresentar atualizações em relação às tecnologias de ponta que o território dispõe.

Desde então, o que era para ser uma viagem para apurar as principais novidades em prol da segurança pública, se tornou momentos de tensão para Álvaro e equipe. De acordo com a assessoria do prefeito, seu retorno está previsto para o próximo dia 20 de junho.

Temendo a retaliação do exército do Irã, após os ataques surpresas de Israel, sirenes — de norte a sul do estado — entoaram um coro ensurdecedor para a população se abrigar em bunkers seguros.

Além do prefeito de BH, outras autoridades estiveram em segurança no bunker por cerca de 3h

E sobre o momento aterrorizante que vivencia na cidade de Kfar Saba, Álvaro usou as redes sociais para tranquilizar o povo belo-horizontino.

“Como era a primeira vez que passávamos por isso, ficamos muito assustados, tensos, preocupados, mas eles foram nos acalmando. Ficamos umas 3 horas mais ou menos e fomos liberados para ir para o quarto”, revelou.

Além do prefeito de BH, também estão no país do Oriente Médio: o secretário de Segurança Pública de BH, Márcio Lobato, o prefeito de João Pessoa (PB), o prefeito de Macaé (RJ), o prefeito de Nova Friburgo (RJ), e representantes de municípios da América Latina como Paraguai, do Uruguai, da Argentina, da Colômbia e Panamá.