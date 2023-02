Elize Matsunaga vira motorista de aplicativo. Como assim e os antecedentes criminais?

Empresas de transporte por aplicativo ganharam na justiça o direito de excluir motorista de app em caso de ser réu em processo criminal

Minha gente, por essa eu não esperava, viu? Elize Matsunaga virou motorista de aplicativo e o que me deixou mais assustada foi o fato das empresas de transporte por aplicativo aceitarem réus em processos na ferramenta. Até onde eu sabia, os motoristas não podem ter antecedentes criminais para trabalhar nas diversas empresas de locomoção nas grandes cidades.

Vale ressaltar que Elize está cumprindo em liberdade o restante da sua pena por ter assassinado o marido. A mulher atua na cidade de Franca e está inserida em três plataformas, ou seja, ela está correndo atrás do trabalho a todo custo.

“Ela trabalha como motorista de aplicativo e sua nota como condutora é 4.80”, disse Ulisses Campbell, para a Folha de São Paulo. O fato me deixou em dúvida, viu? Porque eu não sabia que podiam ser aceitos as pessoas que possuem antecedentes criminais, ainda mais no caso de Elize.