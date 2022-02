Pitaco da Kátia: Entenda a eliminação de Bárbara no ‘BBB22’

A catarinense foi eliminada com 86,02% dos votos e entrou para o ranking de rejeições

É, não deu para a modelo Bárbara! Com 86,02%, a catarinense foi a quarta eliminada do ‘BBB22’ e é a oitava maior rejeição da história do programa. E como toda quarta-feira, tradicionalmente, estou aqui para palpitar sobre a eliminação dela. E confesso que estava ansiosa…



Bárbara eliminada do BBB22 com 86,02% dos votos

Para começo de boa conversa, os episódios de racismo desferido contra Natália e Douglas não foi esquecido pelo público. Para quem não se lembra, a participante riu da imitação de macaco, feita por Laís e Eslovênia, após combinarem de votar na mineira. E após o ‘Jogo da Discórdia’, na segunda-feira passada, (7), disse que o ator fez o “samba do Criolo doido”, expressão racista, que ela própria consertou logo em seguida com um mero “força do hábito”. Tenha dó né?

Tá tudo caindo nas costas da Bárbara, mas quem fez o gesto de macaco foi a lais, não tem como saber qual foi a intenção dela, mas acabaram de falar "ah é seu jeito de correr" dsclp mas essa dsclp não cola não pic.twitter.com/AU6HFCg4wm — Ohana 🌵 (@Ohana23425886) February 13, 2022

Bárbara sobre Douglas: “Ele fez aquele samba do criolo… ai que feio, eu ia falar uma expressão muito velha e horrorosa. (…), quase falei uma expressão ‘quase’ racista. (…), mas eu quase falei… foi por força do hábito”. #BBB22 pic.twitter.com/fFkJDWKzfw — CHOQUEI #BBB22 (@choquei) February 8, 2022

Segundo, a modelo meteu um bedelho em uma rivalidade com duas pessoas muito fortes na casa: Arthur Aguiar e Natália. O primeiro, ela fez a cabeça de Jade para indica-lo, e a segunda, ela incessantemente fez a cabeça dos amigos para votarem nela. Lembrando que ela quem começou a colocar o alvo neles.

Bárbara DO NADA INVENTANDO para a Jade que o Arthur falou para ela na academia que a Jade agora é mira dele.



ESSA RATA MANIPULANDO A JADE! #BBB22 pic.twitter.com/SA73pbl4LX

Sem dúvida alguma, já falando em Jade, a união delas com Lais se tornou piada para o público. No Quarto do Líder, as três viviam fazendo fofoca e picuinha, e nada de útil ou proveitoso, vinha das conversas das ‘Meninas Malvadas’. Ou elas estavam falando de jogo ou estavam falando mal de alguém, o que foi péssimo para ela, que até então era favorita ao prêmio. Aliás, outro motivo que culminou sua saída foi colocar nas costas de Jade, a indicação de Arthur, sendo que foi ela e Lais que a influenciaram — mas a Picon não é nada boba, ‘tá?

jade, barbara e laís no quarto do líder falando sobre o paredão e simplesmente nao aceitam q tiveram uma visao errada sobre o arthur, ainda querem manipular jade p vetar dg #BBB22 pic.twitter.com/dULDWCFnE1 — fernanda tropicana (@artsyeux) February 9, 2022

Eita que mentira? O vídeo cortou no final mas ela falou " elas foram me contando algumas coisas " mas na verdade quem estava contando algo era a Barbara e a Laís para a Jade e tentando de toda forma fazer ela indicar ele pro paredão pic.twitter.com/3GJww7Mbsu — ʚ𝑵𝒂𝒕𝒚 𝑷𝒊𝒕𝒐𝒏 🏷️🐠 (@OppsNatye) February 9, 2022

E para encerrar, Barbara tinha o pavio muito curto e sempre dava “patadas” nos participantes ou não aceitava brincadeiras. Desde domingo ela estava extremamente mais afiada e conseguiu discutir com Jade, Scooby, Paulo André e até com o novo morador da casa, Gustavo. E olha que essa rivalidade prometia…

Jade bebendo

Barbara: Pq vc tá bebendo?

Jade: Ah, sei lá comemorando

Barbara: Eu sou tua amiga. E tô no paredão e vc tá comemorando? Não entendi.

Jade: Pq a gnt tá bebendo? Sei lá. Para brindar! 🗣️🗣️🗣️

Tiago: Pára! Que vc vai piorar! 🆘😂#BBB22 pic.twitter.com/dq1vwtVZ7H — Escolhas da Ju (@escolhasdaju) February 14, 2022

PA e Scooby se desentendendo com Bárbara. O fora que o PA deu nela 🗣🗣🗣



Jade | Paulo André | Jade e PA #bbb22 pic.twitter.com/drJGJzchZM — Central Jadre 🌩 (@jadre_oficial) February 14, 2022

1º ESTRESSE:

Scooby zoando que todas as pessoas que tinham orgulho de falar que são super estrategistas vão toda hora pro paredão: Rodrigo, Arthur, Barbara…

Barbara ficou irritadinha! HAHAHA #BBB22 pic.twitter.com/Nt2hK9U0XY — Fazendola (@voleimomento) February 14, 2022

Sem Barbara na casa, Jade e Lais estão sem rumo e não sabem para onde correr… Mas quero deixar meus desejos de sorte para a catarinense e que ela saiba se desculpar, que é o mínimo, pelas falas racistas. Vida que segue!