Eliezer está preocupado de herpes passar para outra parte do corpo…

É minha gente, o moço está preocupado se herpes não passará para partes baixas…

O papo é nojento, mas a notícia precisa ser dada! Há algumas semanas, Eliezer está com herpes na boca que não sara por nada nesse mundo. Inclusive, beijou Natália já estando com a ferida… E na madrugada desta quarta-feira, (16), desabafou com seus colegas de confinamento, que está com medo da doença se alastrar no amiguinho dele — se é que me entende…

Eliezer com herpes beijando a casa toda. Esse quebra-cabeça está muito confuso

“Tô com medo de dar no pint* agora. Porque herpes não dá no pint*, né? E na vagina? Não sei? Tudo acontece comigo!”, disparou o rapaz, e eu não vou colocar o nome completo do que ele disse porque estamos no raiar do dia, leitor(a).

Vyni explicou que existe herpes bucal e genital, que são situações diferentes, até que Brunna disse para ele perguntar para Laís, que é médica.

Mas esse rapaz da risada de porco tem cada preocupação né? E tem hora que é tão grosseiro com Vyni, que cala-te boca…

Esse Eliezer é muito nojento!



Eli: Eu Tô com medo de dar herpes no p*.

Tiago: mas por que daria no p*?

Eli: Ué, não sei, acontece

comigo tudo aqui.



O machismo em suas nuances. Que cara mais babaca. 🤮#BBB22 pic.twitter.com/FHsC7FdQwE — Ä‧Cloüd ☕️🤏🏾 (@cafecontexto) February 16, 2022