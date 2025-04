“Ele foi arrogante comigo”, afirma Papito sobre Diego Hypolito em programa do Kwai

A edição desta quarta-feira (9) do programa “Mussi de Climão” — transmitido com exclusividade pelo Kwai — entregou tudo o que o nome promete. Com apresentação de Rodrigo Mussi, o bate-papo contou com a participação polêmica de Papito, pai da ex-BBB Ana Clara, além de sua namorada, Paula, e da nora, Nicole, que quase chegaram a integrar o elenco da atual edição do reality.

Logo de cara, Papito abriu o jogo sobre os desafios que enfrentou após o programa. “Existe, sim, etarismo dentro e fora da casa. Quando saí, tive poucas parcerias com marcas”, desabafou, revelando as barreiras que enfrentou por conta da idade.

No quadro mais afiado da atração, o VIP ou Xepa, Papito não poupou críticas ao ginasta Diego Hypolito, que foi direto para a Xepa. “Ele foi arrogante comigo na academia. Senti um ar de superioridade, pegou mal para mim”, explicou.

Outro momento de destaque foi quando o nome de Breno Simões, ex-affair de Ana Clara no BBB 18, veio à tona. “Gosto dele, sim, mas teve um comentário que ele fez sobre a Ana Clara no banho… aquilo me machucou muito. Pai sente, né?”, contou Papito, visivelmente tocado.

Mas a treta maior veio com Kaysar. Sem rodeios, Papito disparou:

“Aquele é um zé ruela, um vacilão. Nunca mais falei com ele desde a edição. Caiu na pilha de que eu estava sendo falso com ele, sendo que não estava. Eu chamei ele de VTzeiro, e ele era mesmo!”

Com esse cardápio de sinceridade e climões, Rodrigo Mussi mais uma vez entregou o que o público ama: bastidores, tretas e verdades sem filtro. O programa, cada vez mais comentado nas redes, mostra que a mistura de ex-BBBs com memórias não resolvidas continua rendendo… e muito!