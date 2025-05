 Eduardo Costa rebate críticas ao novo visual: “Inteligência vale mais do que beleza”

Habla mesmoooo!!! Após surpreender os fãs com um novo visual, o cantor sertanejo, Eduardo Costa, de 46 anos, usou as redes sociais para responder às críticas sobre a aparência.

Tem gente que não perde tempo e já foi comentar o look novo, mas o artista fez questão de mostrar que não está nem aí pro julgamento alheio: “Nunca me achei um homem bonito, nem perto disso. Sempre me achei muito comum. Mas, culturalmente, sou um sujeito interessante. Inteligência vale mais do que beleza. Sabedoria vale muito mais do que beleza.”

Eduardo ainda mandou um recado espiritual e filosófico: “Minha busca pelo saber não é para me sentir superior a ninguém. Minha busca pela filosofia, pelo intelecto, é de Deus.”

No último fim de semana, ele já tinha falado sobre a transformação em entrevista ao portal Conceito Sertanejo. Segundo o cantor, a mudança teve motivo de saúde e autoestima: “Meu cabelo estava muito ralo. Usei muita bomba no passado, muito anabolizante, e o estresse da pandemia também contribuiu… meu cabelo foi caindo.”

Com entradas visíveis e os fios cada vez mais escassos no topo da cabeça, ele decidiu raspar tudo e encarar de vez a nova fase. E olha… se depender da confiança, do conteúdo e do amor próprio, Eduardo tá com tudo! Afinal, o que é uma cabeleira perto de um cérebro cheio de ideias e reflexões, né?