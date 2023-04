Eduardo Costa anuncia casamento com Mariana Polastreli

Os pombinhos, que estão a apenas seis meses juntos, surpreenderam o público ao contar a novidade em suas redes sociais.

Oxii, do nada? Com um relacionamento de apenas seis meses, o cantor Eduardo Costa revelou que irá se casar com a sua noiva, a influencer Mariana Polastreli. O cantor revelou a novidade através de um vídeo, publicado em suas redes sociais, ao lado de sua noiva.

“Estamos aqui para comunicar uma novidade muito especial para todos vocês. Eu e a Mariana vamos nos casar, em breve, essa semana ainda. Estamos muito felizes e queremos compartilhar esse momento com vocês”, anunciou o cantor.

Ele que é conhecido por não expor sua vida pessoal aos fãs, surpreendeu a todos ao comunicar o casamento, já que além de ser uma notícia inesperada, a diferença de idade entre Eduardo e Mariana é de quase 20 anos.

Após o anúncio do cantor, Mariana contou em suas redes sociais que o casamento no civil será hoje (04), dia do seu aniversário de 35 anos, e a cerimônia religiosa será neste sábado (08).