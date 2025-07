Edu Guedes passou mal durante corrida da Porsche Cup antes de diagnóstico de câncer

O domingo de 6 de julho amanheceu mais triste para os milhares de brasileiros que acompanham a carreira do maravilhoso chef Edu Guedes.

Neste fim de semana, foi revelado ao público o diagnóstico de câncer no pâncreas do apresentador. No sábado (5/7), Edu foi encaminhado ao Hospital Israelita Albert Einsten para ser submetido à cirurgia para a remoção dos nódulos. A informação foi publicada em primeira mão pelo Portal Léo Dias.

(Foto/Reprodução: Instagram – @ahickmann)

Ana Hickmann, apresentadora e esposa dedicada de Edu Guedes, está no hospital ao lado do marido desde o momento da internação.

Edu Guedes sentiu os primeiros sintomas do mal-estar durante corrida da Porsche Cup Brasil, principal competição monomarca de automobilismo da América Latina, da qual é competidor assíduo.

Edu com a filha Maria Eduarda. (Foto: Instagram – @eduguedesoficial)

Foi esse episódio que acendeu o alerta no chef de que algo não estava certo. Após os exames, foi descoberto que Edu sofreu uma infecção causada por uma crise renal, que o levou a passar por vários procedimentos cirúrgicos de emergência devido ao dano nos rins. Durante uma verificação mais aprofundada, foi identificado o nódulo no pâncreas.

A Coluna Kátia Flavia deseja melhoras para o apresentador, chef, marido, pai e amigo Edu Guedes, no qual encontro um grande companheiro de alma generosa e talento incomparável.