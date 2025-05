Edson, dupla com Hudson, quebra o dente e brinca sobre cancelar show para ir ao dentista

Amores, estava tomando um solzinho com chapéu de aba larga e canga Dior na praia do Leme com minha ilustríssima amiga do Velho Cosme. Eis que ela me mostra um vídeo onde uma dupla divulga o cancelamento de um show por um motivo super inusitado… ri horrores.

Bem, a dupla sertaneja Edson & Hudson usou as redes sociais para brincar com os fãs informando que o show que iriam realizar em Abadiânia, Goiás, seria cancelado. O motivo? Edson quebrou o dente incisivo.

“Alô galera de Abadiânia, infelizmente tivemos um imprevisto e teremos que cancelar o show. Onde tem um dentista aqui pelo amor de Deus?”, ironizou Hudson.

Aos risos e sem um dente da frente, Edson brincou: “Vê um lugar que tem super bonder pra ‘nóis’.”

Após o vídeo viralizar, os músicos vieram a público para garantir que a apresentação, agendada para esta sexta-feira (30), aconteceria normalmente, e que o ‘falso cancelamento’ foi apenas uma brincadeira de Hudson.

“Gente, era brincadeira, não vamos cancelar o show, vou arrumar uma cola e vai dar certo”, confessou Edson.

Meu bem, o que será que ele comeu para quebrar o dente dessa maneira? Eis a questão…