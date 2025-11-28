Ed Sheeran lança 5 músicas inéditas e expande o álbum “Play”

Amores, eu amo Ed Sheeran! Adoro a energia das músicas de um dos ruivos mais queridos do mundo! Pois bem, fiquei sabendo que o divo lança, nesta sexta-feira (28), “Play (Super Deluxe Edition)”, uma versão expandida de seu álbum “Play”.
O álbum alcançou o top 1 globalmente, trazendo 14 faixas bônus, incluindo cinco músicas totalmente inéditas. A nova leva de músicas traz a faixa “Skeletons”, produzida por Sheeran ao lado de Blake Slatkin e P2J (Burna Boy, Wizkid). Escrita após uma briga que ele não conseguia tirar da cabeça, a canção explora a tensão de querer deixar algo para trás, mas ainda sentir seu eco. Ouça aqui.
A edição deluxe em vinil chega acompanhada de um livreto de 24 páginas repleto de fotos inéditas dos bastidores de “Play”, anotações manuscritas para cada faixa, letras completas do álbum e artes exclusivas criadas especialmente para esta edição.
Tanto no álbum original quanto nas novas faixas da edição deluxe, Sheeran aprofundou sua colaboração com o rapper, produtor e compositor britânico Dave.
Lançado em setembro de 2025, “Play” estreou em primeiro lugar no Reino Unido antes de alcançar o topo das paradas na Austrália, Áustria, Bélgica, Irlanda, Alemanha, Nova Zelândia, Polônia e Suíça.
O som de “Play” foi influenciado pela imersão de Sheeran nas culturas musicais indiana e persa.
Na semana passada, a Netflix estreou “ONE SHOT with Ed Sheeran”, uma experiência musical em plano-sequência dirigida pelo vencedor do Emmy, Philip Barantini (Adolescence). Filmado ao longo de uma única tarde em Nova York, o projeto acompanha Sheeran apresentando seus maiores sucessos em tempo real.
Este ano, Sheeran foi reconhecido pela TIME Magazine como uma das 100 Pessoas Mais Influentes de 2025, reforçando ainda mais seu impacto global.
Com este novo projeto deluxe, Sheeran adiciona mais um capítulo a um catálogo que já soma nove álbuns nº1 no Reino Unido!