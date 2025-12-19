‘É uma sacanagem que jamais fariam com um homem’, diz Daniela Lima ao falar dos rumores sobre saída da GloboNews

Amados, a jornalista Daniela Lima voltou a falar da saída da GloboNews e dessa vez ela falou tudinho, sem uma gota de paciência!

A diva aproveitou pra expor o machismo que enfrentou ao longo da carreira. Em entrevista ao programa Sem Censura, a jornalista contou que, depois que deixou a emissora em agosto desse ano, começaram a circular insinuações bem tortas sobre os motivos da demissão.

Daniela lembrou de uma matéria publicada na época que sugeria que a saída dela teria sido motivada por supostas relações diferenciadas com ministros. Aquele absurdo dito pela metade, sabe?

Segundo ela, além de o texto ser ‘escroto’, não apresentava prova nenhuma, mas deixava uma suspeita muito má intencionada.

“É uma sacanagem que jamais fariam com um homem”. A jornalista Daniela Lima fala sobre onda de ataques que sofre por ser mulher.

A jornalista não escondeu a revolta e disse que a vontade sempre foi processar.

Indignada, ela questionou o peso dessa insinuação e foi direta.

“Eu sou mulher e ainda, relativamente, jovem. É uma sacanagem que jamais fariam com um homem”.

Daniela também falou que basta meia palavra pra esse tipo de narrativa cair no colo das mulheres que cobrem política. Uma lição amarga que ela diz ter aprendido cedo, ainda no início da carreira.