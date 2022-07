Enquanto Mirella sofre, Dynho faz proposta para fazer fotos nu com Lumena

Muso do Privacy nao perde tempo e ofereceu seus recursos para ajudar a ex-BBB

Para tudo que eu tô bege com essa. Dynho Alves ficou sabendo que Lumena, ex-BBB, chegou na plataforma de conteúdo adulto para desmistificar a nudez e causar aquele impacto. Acontece que a morena foi vítima de uma onda de hate desde que as notícias tomaram conta das redes e o muso não deixou de deixar seu apoio chamando a musa para uma possível produção juntos.

E isso, e vamos fazer conteúdo juntos? 😏😏😏😏😏 — Dynho Alves 💚 (@dynhoalvesreal) July 3, 2022

“Em um dia de trabalho numa plataforma para conteúdo adulto, eu já recebi mais ataque do que quando eu estava no BBB”, escreveu Lumena no Twitter e logo abaixo recebeu a resposta de Dynho: “E isso, e vamos fazer conteúdo juntos?”.

Enquanto Mirella sofre com a separação do casal, com o divórcio pronto para ser assinado, Dynho está jogando a água e passando o rodo.