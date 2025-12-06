Dudu planeja filho com Saory e critica ‘fornicação’ de Duda e Mesquita na festa da Fazenda 17

Irmãs, eu tô me coçando pra contar tudinho sobre essa festa que rolou na Fazenda 17! Enquanto metade da casa chorava a saída da Tamires e fazia cara de paisagem, o Dudu Camargo abriu o futuro, o calendário e quase uma certidão de nascimento no meio da pista. Tô passada até agora!

A Saory, bem direta e prática, perguntou se Dudu gostaria de passar o Réveillon com ela. Pergunta séria nos relacionamentos de hoje, amadas!

Dudu fez aquele charme de resposta espelhada, perguntando de volta, mas era tudo cena porque quando viu que era pra valer e que o pacote incluía a família da moça, ele topou na hora.

Aí a conversa foi descendo ladeira abaixo e parou onde? No berço do bebê imaginário dos dois.

“A gente pode entrar no ano novo juntos. Rompendo o ano, rompendo um ciclo na sua vida e se tornar pai” e eu, do outro lado da tela, quase derrubei o copinho que eu tava bebendo pra acompanhar os meus peões.

A festa foi marcada por saudade da Tamires e climão entre os peões. (Foto/Reprodução: Record)

Saory, de cara lisa, explicou que vai tirar o método contraceptivo e deixar acontecer. Ele completou com aquele clássico que só o Dudu tem coragem de soltar: “Aí pau na máquina”. Sempre o nosso jovem senhor!

E não satisfeitos, ainda chamaram o Fabiano pra dentro do papo. Ele ficou perdido, claro, e o Dudu explicou tudo como se tivesse comentando previsão do tempo. “Eu quero ser pai e um filho com essa mulher vai ser a coisa mais linda do mundo.” Eu fiquei emocionada? Fiquei. Mas também fiquei tensa porque isso foi no meio da festa, com luz piscando e bebida rolando. Será que os planos ali são pra valer, amadas?

Agora, a parte que eu quase caí pra trás. Depois de planejar o réveillon, o bebê, a ovulação e o futuro, o Dudu ainda sobrou energia pra meter o bedelho no relacionamento dos outros.

Dudu acusou Duda e Mesquisa de praticar “fornicação”. (Foto/Reprodução: Record)

O casal Duda e Mesquita estava lá no canto, vivendo as próprias tretas sentimentais, e quem aparece pra comentar? Ele mesmo, e veio afiado.

“Que baixaria, né? Fornicação pela fornicação. Existe o amor, o sexo com amor. Existe sexo pelo sexo… Ali é fornicação! Ali é sexo pelo sexo!”

Eu não sabia se ria ou se pedia um copo de água. Porque o bofe tá planejando bebê com a mesma tranquilidade de quem pede um pastel, mas virou fiscal do amor alheio.

E foi assim, minhas amigas, que a festa pegou fogo. Um casal programando filho no Réveillon, outro discutindo o futuro, Carol chorando pela Tamires, Fabiano tentando traduzir tudo e o Dudu distribuindo sermão moral entre uma piscadinha e outra.