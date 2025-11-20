Duda detona Cristian Cravinhos e expõe romance explosivo na cadeia: Viagra, ciúme doentio e encontros clandestinos

Amores estou aqui em Viena , enlouquecendo com esse romance, que amor quente é esse? Quando Duda resolveu falar, ele não abriu a boca ele abriu um duto de veneno líquido.

Com a serenidade de quem já passou por lama emocional com salto agulha, ele declarou:

“Comigo ele nunca precisou usar Viagra.”

O nunca veio com a força de uma marreta emocional.

E eu? Engasguei com a água com gás.

A cena que virou meme nacional o acidente quente envolvendo Cristian e a esposa não foi invenção dramatúrgica. (Ela acabou quebrando o pênis dele, meus amores)

Duda confirma que aconteceu de verdade, em detalhes.

E mais:o acontecido virou ponto de virada da aproximação entre os dois.

Ou seja: dor, caos, e uma paixão proibida brotando no concreto.

Duda descreve Cristian como, protetor possessivo,ciumento em nível industrial, don juan carcerário,

e emocionalmente explosivo.

Eles se encontravam onde desse:lavanderia, sala de manutenção, atrás da muralha (sim, isso mesmo). Se amar escondido vira arte, eles eram Michelangelo.

A esposa continuava visitando Cristian para encontros íntimos.

E Duda e Cristian negociavam como seria a logística. Sim, meu amor: LOGÍSTICA.

Duda proibia Cristian de entrar na cela com a “roupa usada com a esposa”. A toxicidade desse momento só perde para novela venezuelana de 1998.

Enquanto Cristian hoje finge que nada aconteceu, Duda fala com detalhes que fariam até terapeuta chorar: violão dedilhado no pavilhão, rosas debaixo do travesseiro,cremes escolhidos a dedo,bilhetes apaixonados escondidos entre roupas, cuidados exagerados.

Meu amor, isso não é romance.

Isso é: um surto amoroso com roteiro próprio e uma novela carcerária que o Prime Video não teve peito de dramatizar

Entre Viagra, fratura, ciúmes, encontros proibidos e negociações de logística íntima, o que Duda entregou para o portal Leo Dias não é depoimento. É um dossiê venenoso, uma história tão absurda que até eu fiquei , passada, chocada, desnorteada, mas firme , porque é para isso que fomos chamadas.