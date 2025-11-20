Dua Lipa assiste ao clássico Fla x Flu no Maracanã e torce para o time tricolor 

Amigas, eu to contando os segundos para o show da Dua Lipa que vai acontecer neste final de semana aqui no Rio, mas to de queixo com o roteiro que a diva pop escolheu para conhecer a capital carioca, além de curtir um ensaio na quadra da Vila Isabel ao lado da nossa musa icônica Sabrina Sato, ela marçou presença durante um clássico do futebol carioca, Flamengo e Fluminense
A cantora britânica foi até o Maracanã acompanhar de perto o clássico Fla x Flu na noite desta quarta-feira (19) pelo Campeonato Brasileiro. Ela foi convidada pelo time tricolo para assistir a partida de um camarote reservado do estádio. Um tempo depois, a artista foi reconhecida por torcedores e tirou fotos durante o intervalo.
Dua Lipa está no Brasil para shows e vem demonstrando interesse pelo futebol sul-americano. Quando ela esteve na Argentina, ela assistiu o clássico entre Boca Juniors e River Plate, onde apareceu usando a camisa da seleção argentina.
Neste sábado (22), a cantora irá se apresentar no Farmasi Arena, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Essa apresentação em solo carioca faz parte da turnê mundial “Radical Optimism”, do terceiro álbum da artista.