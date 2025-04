Dono dos hits “Passarinho” e “Semente”, Igor Rodsi morre após batalha contra o câncer

Amigas, acreditem se quiserem, pois, acabei de recusar um convite para ir à Pedra do Sal hoje á noite, já que levarei uns 3 dias para me recuperar totalmente dessa ressaca.Eis que minhas fofoqueiras estão completamente enlouquecidas com a notícia que uma delas acabou de jogar no nosso grupo.

O cantor sergipano Igor Rodrigues, conhecido pelo nome artístico Igor Rodsi, faleceu neste domingo (27), após lutar contra a leucemia mieloide aguda. O sepultamento do artista será nesta segunda-feira (28/4), no Cemitério São João Batista, em Aracaju.

Igor estava em tratamento contra a doença desde dezembro de 2024, infelizmente, ele não resistiu. Ele tinha 44 anos, casado e tinha um filho. A Prefeitura de Aracaju emitiu uma nota lamentando a morte do músico.

Igor tinha uma carreira de mais de 15 anos e era dono de grandes hits como “Livre e Linda”, “Passarinho” e “Semente”. No dia 21 de março, aniversário de Aracaju, foi realizado o show “A Cura: Tributo a Igor Rodsi”, em benefício ao seu tratamento de câncer.