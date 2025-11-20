Dona de Mim: Leo flagra Marlon em colapso emocional e toma atitude decisiva

O drama de Marlon atinge um ponto crítico no capítulo desta quinta-feira (20) de Dona de Mim. Desde a operação na Barreira, o policial carrega um peso emocional que só aumenta e, sem acolhimento dentro da corporação, suas crises de ansiedade saem completamente do controle. O resultado é uma sequência de momentos tensos que culminam em um episódio perigoso e na intervenção de Leo, sua ex-namorada.

A intensidade dos pesadelos de Marlon cresce a cada dia. Ele tenta esconder o sofrimento, especialmente da mãe, que insiste em acreditar que o filho ainda consegue segurar as pontas. Em uma conversa carregada de emoção, Jussara o aconselha:

“Às vezes eu posso ser turrona, inflexível, até chata, mas conta comigo, rapaz. Não deixa o que está aí dentro te consumir. Não deixa que nada, nem ninguém, tire o brilho que você sempre teve no olhar”, desabafa ela, já percebendo que algo grave o aflige.

O policial está completamente abalado.

Logo depois, tomado pelo desespero, Marlon acelera sua moto até a beira de um precipício. Lá, com o coração disparado, o rosto molhado de suor e lágrimas, ele encara o próprio limite. A família, sem saber o que aconteceu, continua inquieta e é Jussara quem rompe o orgulho e decide buscar apoio onde sabe que pode encontrar.

Jussara, mãe de Marlon pede para que Leo ajude seu filho.

Tomada pela preocupação, ela procura Leo e faz um apelo sincero:

“O Marlon não está bem, Leona. Ele não dorme de noite, não come. Ele finge que está bem, mas uma mãe sabe a verdade. Tenho medo dele fazer uma besteira. Com você, ele se abre. Sempre foi assim. Ajuda o meu filho. Fala com ele”.

Seguindo seu instinto, Leo vai até a casa do ex-namorado — e a cena que encontra confirma o pior. Marlon está sentado ao lado da cama, em choque, incapaz de reagir. O momento é de cortar o coração, e Leo tenta alcançá-lo com a única coisa que ainda pode romper o silêncio dele: a própria presença.

Ao se aproximar, ela implora com sinceridade:

“Você já deixou eu entrar no seu quarto. Obrigada. Agora deixa eu entrar no seu coração. Põe pra fora o que você está sentindo. Fala comigo, ou você vai explodir”.