Dona de Mim: Filipa e Leo dopam Jaques para dar o troco

A virada desta segunda-feira (17) em Dona de Mim promete pegar o público de surpresa. Exausta das desconfianças e cada vez mais certa de que está sendo dopada, Filipa decide investigar o comportamento estranho de Jaques e pede a ajuda de Leo para descobrir a verdade.

O estopim acontece quando Jaques, percebendo que Filipa está mais alerta, insiste de forma suspeita para que ela tome os remédios que ele próprio comprou. A artista estranha a pressão e finalmente admite para si mesma que algo está muito errado.

Leo convence Filipa a dar troco em Jaques.

Angustiada, ela desabafa com Leo, que percebe que o efeito dos comprimidos que Filipa vinha tomando não condiz com remédios de tratamento psiquiátrico. É então que a ex-babá tem a ideia que muda tudo: usar justamente os comprimidos suspeitos contra o vilão e observar a reação dele.

Filipa dopa Jaques.

Apesar da hesitação inicial, Filipa aceita o plano. As duas trituram o remédio que vinha deixando a artista sonolenta e misturam na comida que ela servirá a Jaques, numa tentativa de confirmar se o namorado realmente a estava drogando.