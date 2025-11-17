Menu
Kátia Flávia
Kátia Flávia

Dona de Mim: Filipa e Leo dopam Jaques para dar o troco

Artista e ex-babá viram o jogo e planejam fazer o vilão provar da própria arma

Kátia Flávia

17/11/2025 14h00

imagem do whatsapp de 2025 11 17 à(s) 11.07.44 fcbb9479

Filipa aceita o plano e dopa Jaques para dar o troco.

A virada desta segunda-feira (17) em Dona de Mim promete pegar o público de surpresa. Exausta das desconfianças e cada vez mais certa de que está sendo dopada, Filipa decide investigar o comportamento estranho de Jaques e pede a ajuda de Leo para descobrir a verdade.

O estopim acontece quando Jaques, percebendo que Filipa está mais alerta, insiste de forma suspeita para que ela tome os remédios que ele próprio comprou. A artista estranha a pressão e finalmente admite para si mesma que algo está muito errado.

imagem do whatsapp de 2025 11 17 à(s) 11.07.51 8167d6e5
Leo convence Filipa a dar troco em Jaques.

Angustiada, ela desabafa com Leo, que percebe que o efeito dos comprimidos que Filipa vinha tomando não condiz com remédios de tratamento psiquiátrico. É então que a ex-babá tem a ideia que muda tudo: usar justamente os comprimidos suspeitos contra o vilão e observar a reação dele.

imagem do whatsapp de 2025 11 17 à(s) 11.08.11 3281423a
Filipa dopa Jaques.

Apesar da hesitação inicial, Filipa aceita o plano. As duas trituram o remédio que vinha deixando a artista sonolenta e misturam na comida que ela servirá a Jaques, numa tentativa de confirmar se o namorado realmente a estava drogando.

