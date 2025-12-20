Dona de Mim: Ellen envolve Sofia em plano arriscado e trata golpe como brincadeira

Eu venho dizendo a vocês, a Ellen é muito cara de pau amigas, eu fico passada com a coragem, vou contar a nova que essa trambiqueira vai aprontar pra vocês!

Ellen vai ultrapassar um limite perigoso em Dona de Mim. No capítulo deste sábado (20), a golpista decide incluir a própria filha em um de seus esquemas e transforma tudo em uma suposta brincadeira. Sem entender o que está por trás da situação, Sofia entra na história achando que participa apenas de mais uma de suas famosas pegadinhas.

Hudson e Ellen armam golpe e incluem Sofia.

A aproximação começa quando Sofia passa a noite na casa de Ellen pela primeira vez e, animada, já acorda cheia de ideias.

“A gente pode fazer uma pegadinha antes de eu ir pra escola?”, pede Sofia.

Hudson incentiva a situação e reforça o clima de falsa normalidade.

“Deixa eles, amor. Sofia já é da família também. Não é?”, pede Hudson.

Com a ajuda de Hudson e Igor, Ellen começa a “treinar” a menina para o plano.

“A gente tem que começar com uma pegadinha mais simples, filha… Que tal bilhete premiado?”, diz Ellen.

“A do envelope com dinheiro!”, afirma Igor.

“Boa, garoto! Esse é moleza, Sofia. Você só vai ter que fazer um escândalo pedindo um brinquedo pra sua mãe”, diz Hudson.

Sofia aceita entrar no golpe da mãe, achando que é apenas uma pegadinha inocente.

Mesmo desconfortável, Sofia demonstra que sabe diferenciar certo e errado.

“A Leo diz que fazer birra é errado”, observa Sofia.

Ellen rapidamente contorna a situação e minimiza o golpe.

“Mas vai ser só de mentirinha. Pra nossa como funciona. Pra nossa pegadinha funcionar. Ó, a gente vai te mostrar”, diz Ellen.

Ela e Hudson fazem uma encenação completa para ensinar a menina, que assiste a tudo se divertindo, sem perceber a gravidade do que está sendo planejado. Ellen detalha cada passo do golpe, tratando tudo como um jogo.

“A gente vai pra um banco. Quando a mamãe achar a pessoa perfeita pra cair na nossa pegadinha, eu vou te avisar. Aí, quando a gente chegar perto dele você vai começar a fazer birra querendo um brinquedo. Quando eu entregar o brinquedo, você pode parar. Ai eu vou deixar esse envelope cair, mas você tem que fingir que não viu”, explica Ellen.

O plano sai do papel e mãe e filha seguem para uma agência bancária para colocar a ideia em prática. Animada, Sofia ainda pergunta, sem imaginar as consequências.

“Quando a gente vai começar a pegadinha?”