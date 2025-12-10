Menu
Kátia Flávia
Busca
Kátia Flávia

Dona de Mim: Danilo é preso pela morte de Abel

Cúmplice, ele leva prova bombástica contra Jaques, mas também vira alvo da polícia.

Kátia Flávia

10/12/2025 13h00

imagem do whatsapp de 2025 12 10 à(s) 09.51.11 da214865

Danilo é preso pela morte de Abel.

O capítulo desta quarta-feira (10) de Dona de Mim promete virar de cabeça para baixo a investigação sobre a morte de Abel. Danilo, que até então tentava se redimir, tomará coragem para entregar à polícia um vídeo explosivo envolvendo Jaques, porém acabará recebendo uma ordem de prisão e será apontado como cúmplice no caso.

Determinando que a verdade precisa vir à tona, o ex-motorista surgirá na delegacia com imagens reveladoras: o momento em que Jaques corta os freios do carro do próprio irmão. Ele contará toda a sequência e assumirá que manteve o segredo. “O Ricardo gravou na noite do crime, antes de apagar as câmeras de segurança. Jaques pegou o celular do Ricardo, depois do acidente dele. E eu ajudei a enganar a Patrícia, irmã do Ricardo, fingindo que estava tudo bem com ele. Foi aí que fiz uma cópia do vídeo”, diz ele.

imagem do whatsapp de 2025 12 10 à(s) 09.51.22 1d35a766
Danilo entregou Jaques a polícia e revelou sua participação na morte de Abel.

A reação da delegada será imediata e colocará o vilão na mira definitiva da Justiça. “Esse material ainda precisa ser periciado, mas pra mim já fica mais que evidente a real participação do Jaques na morte do irmão. Vou pedir a prisão preventiva do Jaques Boaz. Imediatamente”, afirma a autoridade policial, deixando claro que o jogo virou de vez para o empresário.

Só que o efeito dominó também atingirá Danilo. Nas próximas cenas, a delegada anunciará que ele será alvo das investigações por ter acobertado o crime e prejudicado a busca por respostas.

imagem do whatsapp de 2025 12 10 à(s) 09.51.46 32124dff
Danilo é preso.

Sem fugir das responsabilidades, Danilo assumirá que precisa encarar o peso das próprias escolhas, mesmo tentando agora corrigir o passado. “Chegou a hora de enfrentar as consequências. Tô pronto pra pagar pelos meus crimes, delegada”, afirma Danilo, colocando seu destino nas mãos da Justiça ao mesmo tempo em que ajuda a derrubar Jaques.

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado