Dona de Mim: Danilo é preso pela morte de Abel

O capítulo desta quarta-feira (10) de Dona de Mim promete virar de cabeça para baixo a investigação sobre a morte de Abel. Danilo, que até então tentava se redimir, tomará coragem para entregar à polícia um vídeo explosivo envolvendo Jaques, porém acabará recebendo uma ordem de prisão e será apontado como cúmplice no caso.

Determinando que a verdade precisa vir à tona, o ex-motorista surgirá na delegacia com imagens reveladoras: o momento em que Jaques corta os freios do carro do próprio irmão. Ele contará toda a sequência e assumirá que manteve o segredo. “O Ricardo gravou na noite do crime, antes de apagar as câmeras de segurança. Jaques pegou o celular do Ricardo, depois do acidente dele. E eu ajudei a enganar a Patrícia, irmã do Ricardo, fingindo que estava tudo bem com ele. Foi aí que fiz uma cópia do vídeo”, diz ele.

Danilo entregou Jaques a polícia e revelou sua participação na morte de Abel.

A reação da delegada será imediata e colocará o vilão na mira definitiva da Justiça. “Esse material ainda precisa ser periciado, mas pra mim já fica mais que evidente a real participação do Jaques na morte do irmão. Vou pedir a prisão preventiva do Jaques Boaz. Imediatamente”, afirma a autoridade policial, deixando claro que o jogo virou de vez para o empresário.

Só que o efeito dominó também atingirá Danilo. Nas próximas cenas, a delegada anunciará que ele será alvo das investigações por ter acobertado o crime e prejudicado a busca por respostas.

Danilo é preso.

Sem fugir das responsabilidades, Danilo assumirá que precisa encarar o peso das próprias escolhas, mesmo tentando agora corrigir o passado. “Chegou a hora de enfrentar as consequências. Tô pronto pra pagar pelos meus crimes, delegada”, afirma Danilo, colocando seu destino nas mãos da Justiça ao mesmo tempo em que ajuda a derrubar Jaques.