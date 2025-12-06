Dona de Mim: Bárbara entra em colapso após ser forçada a entregar luta

Bárbara sempre fez do kickboxing seu porto seguro, seu orgulho e seu motor de vida. Mas a ambição falou mais alto e, ao se envolver com um esquema clandestino de apostas, ela acabou entrando em um caminho sem volta. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, a atleta será colocada contra a parede e terá que perder uma luta de propósito, uma decisão que vai destruí-la por dentro.

A pressão vem diretamente de seu agente, que mostra não ter qualquer escrúpulo ao revelar que tudo já está armado.

“Agora só falta uma coisa pro nosso plano se concretizar, Bárbara Bessa. Eu quero que você perca essa luta”, dispara ele, deixando a lutadora em choque.

Sem conseguir esconder o incômodo, Bárbara tenta argumentar, ainda que de maneira tímida:

“Você tem certeza? Tenho mesmo que perder essa?”

Bárbara é obrigada por patrocinador a perder a luta

A resposta, fria e calculada, derruba qualquer resquício de esperança:

“Você não pode ir invicta pro nacional. Seria uma aposta fácil. Quero que você chegue por baixo.”

Mesmo abalada, Bárbara segue para o confronto, acompanhada de Marlon, que desconhece a armação. No corner, ele tenta motivá-la, acreditando no talento da lutadora:

“Essa luta já tem uma vencedora, hein?”

A lutadora fica abalada após derrota.

Só que a pressão psicológica pesa mais que qualquer golpe. No ringue, Bárbara trava, tornando-se presa fácil da rival, que engata uma sequência devastadora. A derrota inesperada deixa todos atônitos, especialmente Marlon, que tenta entender o que acabou de acontecer.

“O que foi aquilo? De repente desistiu da luta?”, questiona ele, perplexo.

Sem conseguir lidar com a dor e a culpa, ela apenas corta o assunto:

“Me deixa, Marlon! Não tô a fim de papo!”