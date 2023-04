Disney anuncia parque temática em solo brasileiro

O local escolhido para construir o novo parque será em Florianópolis

O Beto Carrero que se cuide, pois um concorrente de peso chegará em SC para ofuscar seu brilho. Sim, vocês não leram errado. Teremos uma Disney no Brasil, sim senhor e será em Florianópolis

Depois da Universal Studios manifestar interesse em adquirir um terreno em Penha, a Disney já foi correndo garantir seu terreno na capital catarinense. A escolha pela capital foi pelo fato de já possuir aeroporto internacional e também por ser muito frequentada por turistas da América do Sul.



O terreno se encontra na rodovia José Carlos Daux perto do trevo de Jurerê e parece que as obras começarão na metade deste ano. Esse novo parque será um pouco menor ao estilo Disney Paris, mas ele contará com alguns brinquedos iguais aos do parque de Orlando. Segundo o CEO Robert Iger, a escolha pel a Ilha da Magia combina com o parque de diversões, afinal o que irá acontecer e muito por lá serão magias.

O Prefeito de Florianópolis Topazio falou que é uma honra para a cidade receber um parque desse tamanho, “Estamos muito ansiosos” disse o prefeito. Não sei vocês, mas eu já estou solicitando um pacote para a minha agente de viagem, pois eu estarei lá no dia da inauguração.