Disney 2026: 7 atrações e eventos que vão transformar sua viagem de Frozen a Bluey

Amores, apertem os cintos da Space Mountain porque eu acabei de tomar um choque de magia direto da Flórida. A Disney simplesmente abriu o baú do surto coletivo e jogou para o mundo o calendário de 2026.

E, assim, eu estou passada com cheque. São tantas novidades, tantas atrações, tantos eventos que até o Mickey perdeu o rebolado.

Disney H2O Glow After Hours. O Typhoon Lagoon me espera!

E eu? Eu estou aqui, surtada, vibrando, contando tudo pra vocês como se estivesse na fila do Magic Kingdom segurando minha orelhinha da Minnie.

Vamos aos 7 momentos que vão transformar a sua viagem em 2026. E segura, porque é cada bomba mais brilhante que a outra.

Frozen repaginado no EPCOT: Anna, Elsa e Kristoff com tecnologia de ponta

As novas Audio-Animatronics chegam em fevereiro, inspiradas na versão de Hong Kong. Meu amor, é mais realismo, mais emoção e mais “Let It Go” ecoando até no estacionamento. As crianças vão desmaiar e os adultos também.

World of Frozen, Hong Kong Disneyland. Um luxo de pura magia!

Festival das Artes 2026: música, comida, Broadway e fotos dignas de feed de celebridade

De 16 de janeiro a 23 de fevereiro, o EPCOT vira uma galeria viva. Pratos artísticos, murais instagramáveis, shows com estrelas do Disney on Broadway… É aquele momento em que você pensa: será que eu moro no EPCOT e não sabia?

Disney After Hours 2026. Eu amo uma festa VIP!

Flower & Garden Festival: primavera perfumada e perfeita para fotos de perua viajada

De 4 de março a 1º de junho. Flores, jardins, topiárias perfeitas, comidas especiais, música ao vivo… É o festival mais gostoso de postar da Disney. Você tira 200 fotos e usa as 200.

EPCOT International Flower & Garden Festival 2026 é a desculpa perfeita para tirar fotos baphônicas.

Big Thunder Mountain reabre renovada (e poderosa) no Magic Kingdom

A montanha icônica volta com reforma completa: minas, trilhos, magia, efeitos novos. É como se a montanha tivesse ido para o spa e voltado mais jovem, mais radiante e mais perigosa.

Bluey e Bingo chegam ao Animal Kingdom – prepare o colapso das crianças

A partir do verão de 2026, você vai poder brincar, dançar e fazer atividades com Bluey e Bingo. Meu amor, isso aqui não vai ser atração. Isso vai ser encontro espiritual. As famílias vão entrar gritando por dentro.

Bluey e Bingo no Animal Kingdom! Pra família brincar de keepy uppy!

Festas noturnas: H2O Glow, Natal, Halloween e Jollywood Nights

A Disney está empenhada em fazer você não dormir. Tem: Festa noturna aquática com DJ, halloween encantado com Mickey, natal com neve fake e biscoito quente e glamour hollywoodiano no Jollywood Nights É impossível escolher. Escolha todas. Vá em todas. Gaste tudo. Viva.

Disney Jollywood Nights! Com glamour de Natal no Hollywood Studios!

Novas experiências: LEVEL99, Muppets na Rock ’n’ Roller, Soarin’ Across America e mais

O LEVEL99 desembarca no Disney Springs com mais de 60 desafios. A Rock ’n’ Roller Coaster ganha versão dos Muppets. O Soarin’ Across America volta para celebrar os 250 anos dos EUA. E ainda tem uma nova missão no Millennium Falcon centrada em Grogu. É a Disney dizendo: “Você achou que já viu tudo? Pois tome MAIS.”

O LEVEL99 oferece mais de 60 salas de desafios temáticas, duelos e caças artísticas. É uma atração de arrasar!

Amores, se 2025 foi mágico, 2026 é surreal. A Disney não está brincando: é festival em todas as estações, atração reformada, personagens novos, shows gigantes, festas exclusivas, animação, comida, luz, música e lágrima.