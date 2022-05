Discórdia entre o casal! Nandinho acusa Bianca Andrade de traição e Ivy Moraes defende: “Não fala da minha amiga!”

A ex BBB20 fez questão de defender a amiga para o namorado. Isso que é amizade!

Nesta quinta-feira, (19), o casal Nandinho e Ivy tiveram uma pequena DR no Power Couple Brasil. Sabe por quê? Nandinho acusou Bianca Andrade, amiga da influenciadora, de “traição”.

Isso porque Rogério, pai de MC Gui, disse que Bianca, a Boca Rosa, não fez nada demais para ser eliminada no ‘BBB20’. “Ninguém imaginava que a Boca saia. Ninguém, irmão. Ela não fez nada pra sair”, comentou o marido da Baronesa. Nandinho deu uma risadinha e disse que fez sim.

Ivy, que participou da edição com a empresária e culminou na amizade entre elas, já rebateu: “Não fala da minha amiga. Na minha frente não”. “Ué gente, teve o baguio de traição”, disparou Nandinho, que é namorado de Ivy.

“Ela não traiu ninguém não, véi”, defendeu a ex BBB20. Nandinho disse que o namorado dela, na época, terminou com ela e que isso quer dizer sim. “Isso é um problema dela e dele que eles têm que resolver aqui fora e ninguém tem nada com isso”, continuou Ivy. Seu namorado, então, disse que o público não viu bem assim, a julgou e a eliminou.

A história, para quem não lembra, é a seguinte: Bianca Andrade entrou no ‘BBB20’ namorando Diogo Melim, do grupo Melim, e no confinamento ficou muito próxima de Gui Napolitano. Os dois não se beijaram, mas ficavam o tempo todo de mãos dadas e de abraços, deixando Gabi Martins, affair do rapaz com sobrenome de sorvete, incomodada. Quem não lembra do memorável Felipe Prior gravando os dois no sofá? Assim que Bianca foi eliminada, Diogo terminou o namoro com a empresária. Um bafafá…