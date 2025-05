DiaTV anuncia novidades na grade com 21 programas, novos apresentadores e retorno de talk show de Rafa Dias

A DiaTV está on com muitas novidades! Em uma live mega animada nesta terça (20), o CEO Rafa Dias revelou ao lado das novas contratadas Camila Fremder e Jana Rosa a nova programação do canal — e tem de tudo um pouco: fofoca, culinária, entrevistas, reações, cultura pop e, claro, muito deboche!

O grande anúncio da noite foi a volta da transmissão ao vivo da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, em parceria com a APOGLBT-SP. A DiaTV foi pioneira na cobertura do evento em 2018 e agora retoma esse marco após 3 anos de pausa.

Camila e Jana chegam com o “Close Errado”, um bate-papo sincero e sem papas na língua. “A expectativa é que ou as pessoas amem ou a gente vá presa”, brincou Jana Rosa.

Dragbox vai invadir a cozinha com um novo programa de receitas, enquanto continua com o famoso quadro “EAD”. Já Wanessa Wolf estreia o “Reage DiaTV”, com seus reacts ácidos e bem-humorados.

Tem também o retorno de grandes sucessos:

“De Frente com Blogueirinha”, 4ª temporada em julho



“Diva Depressão Ao Vivo”, agora com plateia (estreia 22/5)



“Lorelive” volta em junho com dinâmicas bizarras e convidados polêmicos



“SuperPoc”, com Samira Close, aquece as noites de sexta



“Foquinha Entrevista” e o divertido “Donos da Razão” com André Brandt



Para quem ama se aprofundar, “Tem que Sustentar” com Nátaly Neri estreia nova fase em julho, e o “Engatilhadas” segue com conversas potentes entre mulheres incríveis, como Gabie Fernandes e Jana Viscardi.

E claro, não podiam faltar os projetos especiais com marcas como Sprite, Bradesco e Moleca, além da expansão para novos canais FAST, como LG Channels, somando-se a Samsung TV, TCL e Pluto TV.

Rafa Dias resumiu bem: “É um momento especial. A nova grade está mais diversa, ousada e próxima do público. E voltar com a Parada é um marco na nossa trajetória.”