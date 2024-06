Desfile da marca de Sasha Meneghel acontece hoje (10)

Não sei vocês, mas eu sinto orgulho de ver Sasha cada vez mais longe com sua grife de moda ‘Mondepars’. O desfile da grande marca da filha de Xuxa Meneghel acontece hoje (10) e ela comentou um pouco sobre o crescimento no mundo dos negócios enquanto esteve no São João da Thay.

“Estou muito feliz, muito ansiosa, muito animada. E eu lanço agora, né, segunda-feira (10). Então tem muita coisa que eu estou correndo com o desfile. Mas estou realizada”, disse.

O evento acontece hoje (10), no Mula Preta, em São Paulo. Um passarinho verde me contou que a marca da diretora criativa da marca criou uma bolsa com couro de cactus, por isso o local foi escolhido a dedo por Sasha. “Eu adoraria trabalhar com produtos novos, tecnológicos, que utilizam menos água, que a matéria-prima é mais ecológica. A gente está super aberto a isso, e estamos fazendo novos testes para as nossas próximas coleções”, contou.