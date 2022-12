Deputada Sâmia Bomfim rouba a cena e destrói: “Se não sabe ouvir o contraditório o que está fazendo na política?”

Em 2020, Sâmia foi eleita a melhor deputada federal do Brasil, pelo prêmio Congresso em Foco.

Na última quarta-feira (30), a deputada Sâmia Bomfim (PSOL), mostrou a que veio, ao se candidatar à política. Ao ser interrompida pelo deputado federal de extrema-direita, o Pastor Eurico (PL), Sâmia perdeu a paciência e o colocou em seu devido lugar.

“Coloque-se no seu lugar que está na minha hora de falar. Se não consegue ouvir o contraditório, se não suporta ouvir a voz de uma mulher, o que está fazendo na política?”, começou a deputada.

E isso foi só o começo, eleita a parlamentar mais atuante na causa feminina em todo o Brasil, pelo ranking elaborado em 2020 pela revista “AzMina” e escolhida como a melhor deputada federal do Brasil, pelo prêmio Congresso em Foco, do mesmo ano, Sâmia afirmou que os deputados bolsonarista ali presentes seriam obrigados sim a escutar suas reivindicações.

“Tá achando que a política é um instrumento de exercício de violência? De colocar a força física, a masculinidade sobre o direito às outras deputadas falarem? Lamento, sinto muito. Não. Definitivamente não. Os senhores vão ouvi o que nós temos a dizer. Bate na mesa, xinga, grita, esperneia, não estamos nem aí. Estamos no nosso direito enquanto parlamentares de colocar os nossos posicionamentos. E são os mesmos que aqui estão dizendo que estão defendendo os direitos da vida das mulheres. Os mesmo que vêm aqui que são eleitos para exercerem violência contra mulheres deputadas. Eu me pergunto o que não fazem fora daqui”, continuou.

Ela, que foi a deputada mais votada a uma vaga na Câmara Federal com 249.887 mil votos, e luta contra o conservadorismo e os retrocessos, sempre defendendo a educação pública, o SUS, a cultura, direito à moradia, segurança alimentar, o direito à cidade, os direitos humanos, das mulheres, dos LGBTs, das negras e dos negros, das pessoas com deficiência, da juventude e dos trabalhadores, aproveitou a oportunidade para alfinetar os palarmentáres que foram eleitos com dinheiro de orçamento secreto.

“Aqui tem deputada eleita com voz, com opinião, que sabe quais são os seus direitos e que vai falar. E se esse homem quer ir pras vias de fato, o problema é dele, porque a gente batalhou muito pra estar aqui. Muito. É muito difícil conseguir ser eleita sem orçamento secreto, diferente de uns e de outros. É muito difícil. 230 mil votos no estado de São Paulo. Voto limpo, sem nenhum centavo desse governo machista e corrupto do Bolsonaro. E o senhor pode fazer a cara de deboche que for, vai seguir ouvindo a nossa voz e vão perder a votação no dia de hoje.”,concluiu a deputada.

Os fundamentalistas e bolsonaristas usam de todo tipo de violência para tentar intimidar as mulheres parlamentares na Câmara. Que saibam: não nos calam! Nosso compromisso com a luta feminista é inegociável! Deputada, saiba que você é extremamente importante! Nossa, dá uma alegria imensa ver sua atuação no Congresso!!!! A gente, até, começa a acreditar que as coisas possam ser melhores!!!!