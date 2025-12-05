Deputada Antônia Lúcia volta pra casa sem encontrar Silas Câmara e solta a bomba: “O marido que não é traidor some assim?”

Amadas, preparem o leque, a água benta e a pipoca, porque o babado envolve dois deputados e veio com a força de trovão. A deputada Antônia Lúcia desembarcou em Manaus na calada da madrugada, toda pronta pra reencontrar o marido, o também deputado Silas Câmara. Mas quando abriu a porta da casa conjugal… nada.

Silêncio. Um silêncio tão profundo que dava pra ouvir anjo cochichando e santo revirando os olhos.

E a cena que ela encontrou? Parece roteiro de tensão conjugal com trilha dramática.

Pijaminha jogado no chão, sandália largada como se tivesse fugido sozinha, televisão ligada sem plateia e um clima de “aconteceu coisa feia e eu perdi o episódio”

Antônia Lúcia fez live ao chegar em casa e não encontrar Silas Câmara. (Foto/Reprodução: Instagram/@rotadiariaam)

Antônia, que não nasceu pra sofrer calada nem pra engolir drama sem exposição, abriu uma live no Instagram NA HORA. De madrugada. Com o pulmão cheio de indignação e a alma pedindo justiça emocional.

E ela disparou a frase que já pegou fire nas redes: “Agora me digam, o marido que não é traidor some assim? Cadê tu, Silas Câmara? Onde é que tu tá?”

O tom, minhas filhas… Aquilo era mistura de novela mexicana, culto avivado, denúncia oficial e desabafo de amiga traída. Uma obra-prima da comunicação espontânea.

E não acabou. A deputada relatou que Silas se cercou de gente de moral duvidosa, sumiu por meses e só reapareceu pra convidá-la pra comer um lanche tudo, segundo ela, com o objetivo de botar as mãos em joias raras do casal. JOIAS. Se tem uma palavra que faz até perua levantar da tumba, é joias.

Deputada relatou abandono, distância e sofrimento da família. (Foto/Reprodução: Instagram)

Pra completar o quadro emocional, Antônia contou que os netos sofreram com o abandono do deputado e que três deles estão até em acompanhamento psicológico.

As congregações orando.

A família tentando se equilibrar.

E Antônia ali, firme, viva, teatral, botando pra fora tudo que ficou entalado.

No fim, a única certeza é:

Força ela já mostrou que tem.

Agora só falta paz.

E um GPS pra localizar o deputado Silas, que some com a desenvoltura de quem tomou masterclass de Houdini.