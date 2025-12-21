Depois do assalto, Saory Cardoso desabafa e escancara o medo nas ruas de SP

Amores, agora não é mais sobre o susto. É sobre o pânico que fica depois que a rua mostra os dentes.

A ex-peoa Saory Cardoso resolveu se pronunciar após viver uma tentativa de assalto em São Paulo. O episódio aconteceu quando ela seguia para um compromisso profissional, mas a fala veio depois, no tempo do trauma, quando o corpo já passou, mas a cabeça ainda não.

Foto: Reprodução

Por meio de sua equipe, Saory confirmou o ocorrido, garantiu que não houve ferimentos e explicou o silêncio inicial. O choque foi grande e a escolha foi não transformar o medo em espetáculo instantâneo. Primeiro, respirar. Depois, falar.

Mesmo abalada, ela seguiu para a gravação que tinha marcada. Profissionalismo em estado bruto. Só que, passada a adrenalina, veio o desabafo. O medo real de circular pela cidade, de andar pelas ruas sem saber se vai voltar inteira.

Créditos: Instagram @saorycardoso

Hoje, Saory está bem fisicamente, mas deixou claro o impacto emocional da experiência. E aqui não tem glamour que segure. Quando a violência encosta, fama não serve de colete.

São Paulo virou território de atenção constante. Não é paranoia. É sobrevivência. Sair virou cálculo. Voltar virou sorte.