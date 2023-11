Depois de tocar em um bar do Rio, Baterista do Red Hot Chilli Peppers aparece no show de Jorge e Matheus em SP

No vídeo que está circulando na web, podemos ver que o baterista Chad Smith mega empolgado no meio da plateia.

Minha gente, vamos providenciar uma cidadania brasileira por Chad Smith? Pelo visto, o homem tá amando o nosso país. O baterista da banda norte americana Red Hot Chilli Peppers está aproveitando bastante seus rolês aleatórios durante a estadia no Brasil.

Na última quinta-feira (2), o músico foi visto no Boteco Boa Praça em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro tocando bateria para uma música da Legião Urbana para um público bem pequeno, que aliás, eu fui eu tava ok, amores?

O parceiro de Anthony Kiedis e Flea aproveitou a noitada em São Paulo nesta quarta-feira (8), para curtir um show da dupla sertaneja Jorge e Mateus. A banda se apresenta nesta sexta-feira (10), no Estádio do Morumbi, em São Paulo

Smith foi flagrado no meio do público assistindo a apresentação dos artistas, e dançando ao som dos sucessos dos sertanejos.

O baterista ainda fez questão de ir ao camarim para falar com Mateus, que não escondeu a admiração pelo músico. “Foi irado trocar ideia com o Chad Smith no camarim essa noite. Músico de alma. Máximo respeito”, escreveu.

Na web, esse momento rendeu e muito para os internautas vejam os comentários abaixo:

Alguém dá um CPF para o Chad?”, escreveu um fã.

“Chad Smith e Chris Martin precisam ganhar a cidadania brasileira”, brincou outro.

“Red Hot Chilli Peppers na Festa de Barretos é real, Chad Smith por favor taca o laço em mim”, riu uma admiradora.

“Chad Smith é o Ronaldinho Gaúcho do Rock. Só rolê aleatório hahaha”, comparou um quarto.