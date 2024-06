Depois de atacar Piovani em treta com Neymar, o show de Oruam é cancelado num Festival 

“O Wehoo Festival gostaria de informar que, após uma cuidadosa reavaliação, decidiu cancelar a apresentação do artista Oruam. Concluímos que esta decisão reflete os valores e princípios que promovemos, considerando que alguns posicionamentos e declarações do artista não se alinham com esses aspectos”.

Depois do posicionamento do Wehoo, o rapper pediu para que seus fãs ataquem e denunciem a página do evento, chamando-o de “festival de merda”. E também deixou claro que eles “mexeram com a pessoa errada” e afirmou que defendeu Neymar como fã.

Depois disso, a atriz Luana Piovani apareceu nas redes sociais e não só defendeu, mas também parabenizou a decisão do festival: “Parabéns, Wehoo Festival! E contem comigo”, declarou Piovani nos stories do Instagram, ao compartilhar a nota oficial do evento.

O jogador Neymar Jr defendeu Oruam e falou que vai contratá-lo para um show: “Meu mano, tá contratado pro show que vou fazer”, escreveu o jogador nas redes.