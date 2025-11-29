Deolane parte pra cima de rapazes após ofensa: “Quem foi o covarde?”

Preparem o café, o filtro solar e o extintor porque Deolane Bezerra , voltou pra mídia , por um bom motivo. A advogada e influenciadora protagonizou um daqueles momentos que o Brasil simplesmente não consegue ignorar: enfrentou dois rapazes depois de ser xingada na porta de casa e, meu amor, foi sem dó, sem medo e sem meio-termo.
A confusão começou quando os jovens passaram pela rua e soltaram um insulto diretamente para Deolane, enquanto ela estava com a filha e o segurança. Pois bem: se eles achavam que a doutora ia engolir o desaforo, erraram feio.
Deolane não pensou duas vezes, virou no salto, seguiu o carro e PARTIU pra cobrança ao vivo, à cores e sem piscadinha.
Ela explicou que não foi a primeira vez que isso aconteceu:
“Minha filha na porta de casa pegando flores e um babaca desse passa na frente da minha casa me chamando de put*”, relatou, revoltada.
E desta vez, ela decidiu que não iria deixar passar.
Nos stories, o barraco ganhou sua versão deluxe:
“Quem me chamou de put na frente da minha casa? Quem foi o covarde? Quem foi o babaca que me xingou na frente da minha filha?*”, disparou, encarando os rapazes que tentavam negar até o fim.
Um deles, desesperado, jogou a famosa carta do “estava bêbado”. Mas Deolane não caiu na conversinha:
“Eu não vou enfiar a mão na sua cara porque não sou baixa igual você. Quero saber onde você mora, quem são seus pais. E sua cara vai pro Instagram pra você largar de ser otário!”
E assim foi feito, minha gente. Se alguém pensou que Deolane ia deixar barato, veio do universo errado.
Postou, falou, cobrou e ainda entregou um discurso sobre respeito digno de tribunal, só que com mais brilho, mais nervo e muito mais verdade.