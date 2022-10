Deolane fala sobre desistir da Fazenda (de novo): “Tem hora que bate um desespero tão grande…”

Advogada plantou um clima tenso no reality depois de cogitar sair do programa mais uma vez

Quieta o facho que o Brasil te ama, doutora! Deolane Bezerra falou mais uma vez em desistir da Fazenda e viver sua vida livre fora do reality. Em conversa com Vini Buttel a musa revelou ter dificuldades dentro do jogo e ainda disse que não desiste, porque sente o carinho de algumas pessoas.

“Ah, o pensamento estava muito acelerado, não consegui parar quieta. Dormi umas 2, 3 horas de sono. Tem hora que bate um desespero tão grande…”, disse a advogada após ser questionada sobre o motivo de ter acordado tão cedo. Em seguida, o fazendeiro da semana concordou com a peoa: “Parece até que vai sufocar, né?“.

Deolane ainda afirmou que lembra das pessoas que ama e tira suas forças de lá, afinal, eles não querem que ela desista do reality. “Eu ia ficar frustrada, mas eu entendo as pessoas entrarem e meterem o pé, viu? Eu super entendo”, refletiu.