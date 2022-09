Deolane dispara para Shay: “Come a pizza, babaca”

Advogada ficou nervosa com o “dono do jogo”

FOGO NO FENO! Deolane mostrou que não foi para A Fazenda de férias e quer colocar os pratos limpos em toda situação. A musa ficou bem nervosa com a dinâmica que ocorreu no programa ontem (13), principalmente com Shay. A doutora chamou o influenciador de babaca com todas as letras. Babado!

come a pizza babaca, babacão – deolane bezerra de pijama de estrelinha #estreiaafazenda pic.twitter.com/eKM1BR6s9X — acervo a fazenda 14 (@acervofazenda14) September 14, 2022

“Como a pizza, babaca. Babacão, dono do jogo, eu causo desde que eu vim ao mundo. Tô doida por essa pizza, não tô nem aí, quem não pode comer pizza quer comer? E a gente assume a punição? A maioria é o que vale”, disse ela dizendo que burlava as leis se precisasse.

Tudo indica que Deolane pegou as dores de Pétala após perder a disputa para Shay e se machucar no game.