 Defesa de Paulo Cupertino entra com recurso após condenação a 98 anos pela morte de Rafael Miguel

Amores, o caso que chocou o Brasil em 2019 ainda está longe de acabar. Condenado a 98 anos de prisão pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele, João Alcisio Miguel e Miriam Selma da Silva, Paulo Cupertino agora tenta reverter a decisão que o levou ao banco dos réus.

Na quinta-feira, dia 6 de junho, a defesa do réu resolveu agir e entrou com um novo recurso contra o resultado do julgamento. O pedido foi entregue diretamente ao juiz Dr. Antonio Carlos Pontes de Souza e comunicado a todo o corpo de jurados. O argumento? Que houve falhas durante o julgamento e que o veredito não condiz com as provas apresentadas.

“Requer-se que esta interposição seja recebida e que os autos sejam remetidos à instância superior”, diz o trecho do documento, revelado pelo jornal O Globo. A defesa também afirma que vai apresentar os motivos da apelação nos prazos legais.

Agora, o caso sobe para uma câmara criminal, que vai revisar o processo. Mas calma: essa instância não pode mudar o que os jurados decidiram. A única função é identificar se houve alguma irregularidade que possa anular o julgamento ou se a decisão foi incoerente com o que está nos autos.

Ou seja, Paulo Cupertino ainda tenta escapar da sentença pesada, mas o caminho é estreito. Enquanto isso, a dor da família de Rafael Miguel segue viva, quase cinco anos após a tragédia que parou o país.