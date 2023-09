Débora Nascimento quebra o silencio sobre a traição de José Loreto com Marina Ruy Barbosa

A atriz confirma a traição do ex com a também atriz Marina Ruy Barbosa pela primeira vez durante participação em Podcast.

Amores, a atriz Debora Nascimento finalmente soltou o verbo sobre a separação com seu ex-marido, o ator José Loreto, após quatro anos de casamento durante sua participação no podcast “Desculpa Alguma Coisa” nesta quarta-feira (20). Ela ainda revelou que sentiu muito de perder a filha nesse processo e falou tudo sobre o polêmico “Surubão de Noronha”. “Eu ficava observando tudo meio que de longe, inserida naquilo tudo, e aí veio cortina de fumaça, surubão de não sei o que, uma grande cortina de fumaça pras pessoas não verem o óbvio. É uma coisa tão óbvia, fico impressionada que amigos e pessoas tão conscientes que tem discernimento ainda tem essa dúvida se houve ou não [traição], mas também não vale eu dizer se teve ou não. (…) Uma mãe com um neném de dez meses sendo exposta, teve um grande surto coletivo e uma cortina de fumaça gigantesca, um monte de gente exigindo que eu defendesse o indefensável”, disse ela. Esse escândalo veio á publico quando Marina e Loreto eram par romântico na novela O Sétimo Guardião, que foi ao ar em 2019, aonde faziam os protagonistas Luz da Lua (personagem de Marina) e Eurico Júnior (personagem de Loreto).