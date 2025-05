De visual novo, Marina Ruy Barbosa rouba a cena no tapete vermelho em Cannes

Amores, estava no Arpoador, bebericando um latte de amêndoas. Eis que fico sabendo que uma amiga babadeira está brilhando em Cannes com uma mudança radical no visual. Meu bem, essa transformação realçou ainda mais a beleza natural da diva. Adorei a mudança!

Bem, acontece que a atriz e empresária Marina Ruy Barbosa atraiu os holofotes ao aparecer totalmente loira no tapete vermelho da amfAR, evento beneficente de gala realizado em Cannes, na França.

Organizada no luxuoso Hotel du Cap, a cerimônia francesa, que acontece simultaneamente ao Festival de Cinema de Cannes, reuniu diversas celebridades, fashionistas e filantropos visando arrecadar fundos em apoio à luta contra a AIDS.

A atriz mudou o visual para promover sua nova parceria comercial (Manu Scarpa / Agencia Brazil News)

A ex-ruiva, e agora loiríssima, Marina Ruy Barbosa desfilou pelo tapete vermelho do evento exibindo a elegância do vestido Balmain junto a joias luxuosas de uma marca italiana. Rita Lazzarotti foi a responsável pela composição do look deslumbrante.

A transformação dos fios da atriz foi realizada para destacar a nova parceria com a TRUSS Professional, que formulou especialmente para Marina, o tom TRUSS Unique Blond.

Gente, confesso que nunca imaginei a diva com outra cor de cabelo a não ser o ruivo natural, mas fui surpreendida, positivamente, com o novo visual que super combinou com ela. Amei!