De mocinho a vilão: Astro de Grey’s Anatomy será assassino com alzheimer em ‘Memory of a Killer’

Amores, aproveitando que estava em casa, dei uma de chef babadeira e preparei meu almoço fit de risoto de quinoa com cogumelos. Uma delícia só! Eis que uma amiga me liga desesperada para contar que um dos meus atores favoritos — e injustiçado — de Grey’s, vai protagonizar um seriado faraônico e diferente de tudo o que já fez: um assassino desmemoriado. Vai ser bapho!

Bem, segundo informações do Deadline, o ator Patrick Dempsey, conhecido mundialmente por interpretar o médico Derek Shepherd no seriado Grey’s Anatomy, foi escalado para protagonizar ‘Memory of a Killer’, série de drama inspirada no filme belga de mesmo nome. O projeto será o primeiro de Dempsey em TV aberta desde o fim de sua participação no seriado médico, em 2015.

O ator Patrick Dempsey vai protagonizar Angelo Ledda, um assassino que sofre com os efeitos iniciais de Alzheimer

Patrick será Angelo Ledda, um assassino que sofre com os efeitos iniciais de Alzheimer. O personagem tem dupla personalidade, sendo cruel durante as noites e um simples comerciante sonolento durante os dias. No decorrer do seriado, Angelo vai entrar em conflito contra a própria consciência e supostas ações, após memórias perdidas ressurgirem.

Ainda de acordo com o Deadline, a produção audiovisual será realizada através de uma colaboração entre Warner TV e Fox Entertainment. O veículo também divulgou que a personalidade do protagonista terá inspirações das séries Doctor House e 24 horas.

Gente, eu não sei vocês, mas já estou mega ansiosa para assistir meu eterno Derek Shepherd brilhar em outros holofotes. Adorooo!