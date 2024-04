Davi do BBB24 rebate nota publicada por Luiz Bacci: “A minha vida eu resolvo”

Amores, há pouco contei para vocês que o meu amigo e jornalista Luiz Bacci publicou uma nota, na noite de ontem (19) afirmando que o relacionamento de Davi Brito, do BBB24, e Mani Reggo, havia chegado ao fim.

Porém, ao se deparar com essa nota, o campeão da 24ª edição do reality abriu uma live em suas redes sociais, para rebater a nota em questão, contudo, o que chamou bastante a atenção do público é que, enquanto rebatia os burburinhos envolvendo o seu término, Davi não negou e nem confirmou a informação que foi noticiada por Bacci.

‘Eu não vou admitir que as pessoas, esses sites de fofocarias fiquem falando merda de mim. Vão cuidar da vida de vocês (…) Vá lavar um prato, vá passar um pano dentro de casa. Vá procurar fazer alguma coisa. Ficar fofocando da vida dos outros. Coisa feia”, iniciou Davi.

Continuando, o ex- confinado critica a imprensa e afirma que não deve explicações para ninguém: “Vá procurar fazer jornalismo sobre o racismo que está existindo no mundo. Vá procurar fazer um jornalismo sobre as crianças que estão passando fome debaixo da ponte (…) Eu não tenho que provar nada a ninguém”.

“Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto. Tá bom? Uma boa noite a todos vocês. Quero agradecer a todos os meus fãs do Brasil, que me apoiaram no momento que eu mais precisei, foram vocês. Muito obrigado a todos vocês, tá bom? A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos”, finalizou o ex-BBB.