Davi Brito chora ao anunciar fim do namoro com Adriana Paula: “Eu tô cansado de perdoar e não ser perdoado”

Na madrugada deste sábado (12), Davi Brito, campeão do BBB 24, apareceu chorando nos stories do Instagram para anunciar o fim do namoro com Adriana Paula. Em um relato emocionado, o ex-BBB afirmou que o término aconteceu após ele ter revelado publicamente, sem o consentimento da companheira, que ela está grávida.

“Eu tô cansado de perdoar e não ser perdoado, tô cansado de correr atrás. Meu sistema emocional não aguenta mais”, disse, aos prantos.

Davi refletiu sobre a situação e fez um desabafo aberto com seus seguidores. Disse estar passando por um momento difícil e reconheceu o erro de ter exposto a gravidez da ex-namorada.

“Eu errei de ter postado o vídeo falando que a Adriana estava grávida. Eu não respeitei o momento dela de falar. Me perdoem.”

Segundo Davi, Adriana e a família dela não aprovaram a exposição pública da gestação, o que teria motivado o rompimento. “Ela resolveu dar um fim no relacionamento porque eu fui na internet falar que ela estava grávida. Ela não gostou, a família dela não gostou”, lamentou.

O ex-BBB também escreveu mensagens nos stories refletindo sobre superação:

“Todo forte também é fraco. Todo campeão também já enfrentou várias derrotas. Todo choro também já durou uma noite. Mas o importante é que a alegria vem ao amanhecer.”

Apesar de ter apagado os vídeos minutos após a publicação, os registros já circulam amplamente nas redes sociais. Davi e Adriana não se seguem mais no Instagram, e a última postagem dos dois juntos data de fevereiro, quando celebraram um mês de namoro.

Até o momento, Adriana Paula não se manifestou publicamente sobre o término ou sobre a gravidez.