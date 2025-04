Datena e repórter de nome trocado batem boca no SBT e ganha aula de jornalismo

Desrespeitoso? Bem, é o que os internautas estão falando sobre a postura de ‘professor de jornalismo’ que Datena teve durante seu programa televisivo. Amores, fiquei indignada com a situação constrangedora que uma repórter vivenciou ao tomar um sermão do apresentador veterano durante sua passagem ao vivo. Gente, eu não sei o que faria no lugar dela, pois não tenho sangue de barata.

Acontece que, o apresentador José Luiz Datena viralizou na web após protagonizar uma bronca, ao vivo, durante o programa ‘Tá Na Hora’, do SBT. A situação constrangedora iniciou com o erro do veterano ao chamar, por outro nome, a repórter que entraria no ar naquele momento.

“Se ela tá me ouvindo, eu tô esperando ela responder. A coisa quando não dá certo a primeira vez, é melhor deixar pra depois. Minha experiência conta isso. Tem certeza de que a Danielle está me ouvindo agora?”, questionou.

Sem notar que o apresentador falava com ela, a jornalista Nicole Bonentti demorou a entrar ao vivo. E ao perceber, corrigiu o equívoco, esclarecendo que seu nome não era Danielle, e sim Nicole.”

“Perdão, Datena, é que eu sou a Nicole, é por isso que eu achei que você estava conversando com outra pessoa, mas vamos continuar as informações”, comentou a repórter de forma cordial.

Mesmo sendo educada com a correção, Nicole teve que ouvir um sermão de Datena, que se mostrou aborrecido com a situação.

“Aqui Nicole, a Daniele pode ser muito boa, mas você é boa. Por gentileza, quando você ouve o apresentador te chamar, depois você reclama. Mais importante é a notícia, aqui o apresentador fica em segundo plano. Desculpe a nossa falha, é que escreveram outro nome aqui”, reclamou.

Minutos após o ‘puxão de orelha’ na repórter, o caso viralizou na web e internautas foram ao perfil oficial de Nicole para prestar apoio à jornalista.

“Situações de arrogância comunicam muito. No seu caso, não sobre você. E sim sobre o outro. Estamos com você. “Parabéns” pela postura profissional. Não deve ter sido fácil”, escreveu uma seguidora.

Outro internauta comentou: “Vim te seguir pela sua educação e paciência. Seu brilho é único, por isso incomoda. Sucesso sua Linda.”

“Admirável o quão bem você lidou com uma situação tão desagradável e que bom que agora milhares de pessoas vão saber quem é a Nicole Bonentti”, disse outra.