Datena desconversa sobre sua saída do SBT: “Tem alguns assuntos que é melhor você deixar dentro de casa”

Deu voltas e ficou no mesmo lugar! Amores, estava relaxando em meu sofá de veludo francês enquanto acompanhava a entrevista exclusiva do programa de minha íntima, Soninha, com o Datena, em minha smart tv de 98 polegadas. Gente, confesso que eu queria muito ouvir os bastidores da saída dele do SBT, mas ele se esquivou… socorro! Foi frustrante…

Bem, acontece que, na tarde desta sexta-feira (9), o programa A Tarde é Sua, comandado pela apresentadora Sonia Abrão, recebeu o recém-contratado da Rede TV!, o jornalista veterano José Luiz Datena.

Com a presença do comunicador, todos queriam ouvir o que teria motivado o fim da breve passagem pelo SBT, mas o assunto foi desconversado.

“Primeiro, tem alguns assuntos que é melhor você deixar dentro de casa. E segundo, eu só tenho a agradecer ao SBT. [A saída da emissora] foi uma mudança de perspectiva de vida”, contornou o questionamento.

Alegando que não queria causar problemas à grade da emissora de Silvio Santos, Datena deixou implícito a justificativa do rompimento com o SBT.

“Eu percebi que o SBT talvez tenha novas ideias para a grade, e como eu não gosto de mexer com grade. Eu acho que quando eu tava meio em dúvida com as mudanças que podem acontecer […], eu achei que era a oportunidade para tentar novos caminhos, sem me preocupar em criar confusão”, confessou o apresentador.

Para evitar boatos de desentendimentos sobre a saída da emissora de Osasco, o jornalista rasgou elogios à CEO do SBT, Daniela Beyruti.

“Queria agradecer a Daniela Beyruti, que é uma menina maravilhosa. Ela tem o DNA do Silvio Santos e espero que ela encontre cada vez mais o caminho que o pai dela deixou. O SBT é uma emissora que está no meu coração, no seu e de todos nós. Eu só tenho a agradecer ao SBT por ter passado por lá, mas por questões obviamente profissionais, às vezes a gente tem que procurar novos caminhos. E eu procuro sempre”, ressaltou.

E acrescentou: “Eu acho que a pessoa que não arrisca na vida, ela deixa de progredir. Eu tô com 67 anos e quero continuar trabalhando por muito tempo e achei que era o momento de assumir uma nova oportunidade na minha carreira”, destacou.

Sobre a previsão do lançamento de seu novo programa na RedeTV!, Datena revelou que vai acontecer em breve, mas ainda não tem informações sobre datas ou horários.