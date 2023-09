Darlan Cunha, o Laranjinha, está confirmado em A Fazenda

O ator de 35 anos que marcou gerações como Filé no filme Cidade de Deus e o Laranjinha em Cidade dos Homens.

O ator Darlan Cunha aceitou participar do reality rural da Record após seu parceiro de seriado, o Douglas Silva, conhecido como DG , integrar o elenco do BBB do ano passado. . O eterno “Laranjinha”, da série “Cidade de Deus”, já avisou que quer ser chamado pelo nome do personagem no programa.