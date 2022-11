Daniele conta que teve seu cabelo puxado e confirma versão do estabelecimento que diz que ela caiu ao tropeçar no som

Irmã de Deolane teve que ser hospitalizada por causa das agressões que sofreu em um bar no dia da vitória do Brasil contra a Suíça

Que kikiki é esse? Ou melhor, são tantas versões da história que eu fico confusa. Daniele sofreu agressão em um bar ontem (28), após o jogo do Brasil. AContece que ninguém estava entendendo bem o que tinha acontecido, mas ela deu um jeito de explicar que levou um puxão de cabelo no evento e tentou revidar, caindo e se machucando muito.

“Ontem eu estava em um bar assistindo o jogo do Brasil, depois de ouvir algumas coisas sobre política, me senti ofendida e indaguei às pessoas o porquê iniciou-se uma discussão, puxaram meu cabelo eu quis também revidar, acabei caindo e me machucando muito!”, escreveu ela

Daniele ainda conta que as pessoas do estabelecimento prestaram o socorro necessário a ela. “Me ajudaram no que puderam, separaram a discussão e prestaram socorro no momento”, disse.