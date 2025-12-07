Daniel Zarmanno faz a Cidade do Samba tremer com tamborzão de resistência

Atenção, minhas joias, porque o babado não foi pequeno na Cidade do Samba. Daniel Zarmanno, muso oficialíssimo da Unidos da Ponte, entrou no esquenta da Série Ouro com uma proposta que fez o chão vibrar, a plateia suspirar e os tamborins repensarem a própria função. O estilista surgiu entregue, conceitual e com a potência dos tambores como arma estética e política.

Daniel Zarmano é um estilista, passista e muso do Carnaval, conhecido por criar figurinos deslumbrantes. Foto: S1 Fotografia – Divulgação Gardel Assessoria

Zarmanno trouxe para o centro do palco a força ancestral do movimento black e funk, lembrando que os tambores, lá atrás, foram instrumento de resistência dos africanos escravizados que lutavam para manter vivas suas tradições. E a Kátia Flávia aqui, perua estudiosa e com sangue quente, já abre o leque para dizer: isso não é só performance. É ato. É recado. É história.

Daniel Zarmanno aposta na potência dos tambores em apresentação na Cidade do Samba. Foto: S1 Fotografia – Divulgação Gardel Assessoria

E como se não bastasse, Daniel ainda ousou entregar uma proposta completamente diferente da apresentação oficial, puxando o fio da resistência moderna. Se o movimento black existe hoje, é porque alguém bateu tambor antes. E Zarmanno decidiu bater de novo, do seu jeito, com glitter, conceito e peito aberto.

A Unidos da Ponte tem o enredo ‘Tamborzão – O Rio é baile! O poder é black! Foto: S1 Fotografia – Divulgação Gardel Assessoria

A Unidos da Ponte, aliás, promete encerrar o Carnaval da Série Ouro com o enredo Tamborzão – O Rio é baile! O poder é black!, desfilando no dia 16 de fevereiro. Se depender do impacto desse esquenta, prepare-se, meu amor. Vai ser fogo no asfalto e dança no coração.

Zarmanno não só desfilou. Ele convocou. Ele evocou. Ele sacudiu o lugar inteiro. E a Kátia Flávia, logicamente, já declara: esse homem não pisou, não. Ele entrou em cena como quem inaugura o próprio reinado.