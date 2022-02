Dani Calabresa consegue reviravolta e faz do limão, limonada!

A humorista está dando um show e precisa ser exaltada

Já falei aqui sobre Tadeu Schmidt e sobre Paulo Vieira e a inteligência de ambos, mas dessa vez a humorista Dani Calabresa precisa ser exaltada. Quando anunciada para substituir o genial Rafael Portugal no ‘CAT BBB’, a loira foi escorraçada na internet e ninguém apostava nela. Mas ela provou que o Brasil estava errado!

Desde a primeira semana, Dani vem divertindo o público no quadro e levando bom humor com leveza e naturalidade. Lembrando que ela está fazendo limonada com os limões, pois esse elenco não dá muito suco não viu?

Desde a primeira semana, Dani vem divertindo o público no quadro e levando bom humor com leveza e naturalidade

O ponto alto dessa semana, foi a imitação de Jade Picon. Calabresa dublou, como poucos fariam, a liderança da influenciadora, arrancando gargalhas do público, sem ofender a participante. E no fim do quadro, saiu carregando um saco de lixo por causa dos votos que os brothers jogam fora para não se comprometer no jogo. Ponto para Dani!

Se o público achou que ficaria órfão de Rafael Portugal, se enganou! Porque Dani abraçou a oportunidade como ninguém, não deu ouvidos a criticas e está brilhando sem ser caricata e nem cópia de Rafael. Está sendo super original e isso faz dela uma grande humorista. Vida longa a Dani Calabresa no ‘CAT BBB’.