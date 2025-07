Dança das cadeiras na Record! Mariana Godoy é promovida no Jornal da Record e Cristina Lemos perde protagonismo

O climão nos bastidores da Record segue firme e forte! Apenas duas semanas após a saída relâmpago de Sergio Aguiar e a ascensão de Eduardo Ribeiro à bancada do Jornal da Record, a emissora decidiu mexer novamente no tabuleiro do jornalismo e a movimentação causou burburinho nos corredores!

A partir da próxima segunda-feira (7), Mariana Godoy será oficializada como âncora titular ao lado de Ribeiro. A decisão pegou parte da equipe de surpresa, já que ela estava apenas “cobrindo férias” de Christina Lemos… que agora fica só com o bloco de política e assume a edição da meia-noite do JR 24 Horas.

Enquanto isso, o Fala Brasil, que ficou órfão da dupla, ganha nova formação: Paloma Poeta (sim, da famosa família Poeta!) permanece no time, mas agora ao lado de Luiz Fara Monteiro, que deixa Brasília e a cobertura política para brilhar nas manhãs de São Paulo.

Os bastidores comentam que a mudança foi estratégica: a química entre Mariana e Eduardo deu tão certo no Fala Brasil que a emissora resolveu apostar alto e colocá-los no horário nobre. Christina, veterana da casa e expert em política, não foi descartada, mas perdeu espaço no vídeo, algo que, segundo fontes internas, não agradou muito.

E tem mais: a edição reformulada do JR 24 Horas, que ficará sob o comando de Christina, promete ter um tom mais analítico, com foco em política e economia, uma tentativa de sofisticar o conteúdo e competir com os rivais da GloboNews.

Nos bastidores, o clima é de expectativa… e um leve zum-zum-zum de que mais mudanças ainda estão por vir. Afinal, no jornalismo da Record, a única certeza é que nada fica estático por muito tempo!